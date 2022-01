„Wenn er da ist, wird er spielen“ : FC-Trainer Steffen Baumgart plant bereits mit Chabot-Einsatz

Foto: imago images/NurPhoto/Danilo Vigo via www.imago-images.de

Köln Der 1. FC Köln steht unmittelbar bevor der Verpflichtung von Julian Chabot. Zwar sind noch Details zu klären, FC-Trainer Steffen Baumgart hofft dennoch auf einen Einsatz des Innenverteidigers im Test gegen Schalke.

Lichte Reihen gab es zum Trainingsauftakt in der Länderspielpause beim 1. FC Köln. Gleich mehrere Spieler fehlten bei der Einheit am Dienstagnachmittag. Während Anthony Modeste und Co. hauptsächlich an der Athletik arbeiteten, stand Luca Kilian nicht mit auf dem Platz, der Abwehrspieler wird aber am Mittwoch wieder ins Training eingreifen. Nominell stand beim Abschlussspiel somit nur ein Innenverteidiger auf dem Feld. Das könnte sich aber schon bald ändern. Der FC steht offenbar unmittelbar vor der Verpflichtung von Julian „Jeff“ Chabot.

Wie italienische Medien berichten, wird der FC eine Leihgebühr von 300 000 Euro für den 23-Jährigen an Samdoria Genua bezahlen, eine Kaufoption in Höhe von 2,7 Millionen Euro soll demnach ebenfalls im Vertrag verankert sein. Mit Chabot war sich der Verein bereits einig, nun soll es auch Annäherungen mit dem italienischen Erstligisten geben. „Wir warten jetzt erst einmal ab, wie es weitergeht. Aber wir sind da in Arbeit“, sagte Kölns Trainer Steffen Baumgart erst verhalten, erklärte dann aber, dass er schon für das Testspiel am Donnerstag mit dem Neuzugang plane. „Wenn er da ist, wird er spielen.“ Laut Trainer gäbe es noch einige Dinge zu klären. „Manchmal liegt es nur an Kleinigkeiten. Wir müssen jetzt noch warten, bis die letzten zwei, drei Sachen gelöst sind.“

