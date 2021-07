Millionen-Ablöse für Verteidiger : Bornauw-Wechsel vom 1. FC Köln nach Wolfsburg perfekt

Köln Der wochenlange Transferpoker um Sebastiaan Bornauw hat ein Ende gefunden. Der Abwehrspieler wechselt für einen zweistelligen Millionenbetrag zum Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg.

Als der 1. FC Köln am Donnerstag den vorläufigen Kader für das anstehende Trainingslager in Donaueschingen bekannt gab, war die Rede von 31 Spielern. Nun werden es „nur“ 30 sein. Am Flughafen fehlte Sebastiaan Bornauw. Der Transfer des Abwehrspielers zum VfL Wolfsburg ist am Freitagnachmittag offiziell bestätigt worden, der Belgier erhält bei den Niedersachsen einen Fünfjahresvertrag.