Weihnachtsaktion des 1. FC Köln : FC-Profis besuchen Kinderkliniken in Köln

FC-Profis besuchen Kinderkliniken in Köln

Große Freude brachten die FC-Profis Marvin Obuz (rechts) und Tim Lemperle zu den kleinen Patienten der Kinderkliniken in Köln. Foto: Fähnrich

Köln Mit ihrem Besuch in Kölner Kinderklinken haben Profis und Spielerinnen des 1. FC Köln für strahlende Gesichter gesorgt. Auch den Sportlern ging das Treffen mit den kleinen Patienten sehr nah.

Neben Torjäger Anthony Modeste sorgten Timo Hübers, Luca Kilian, Timo Horn, Noah Katterbach, Tim Lemperle, Marvin Obuz und Jonas Urbig sowie die FC-Frauen Manjou Wilde, Anja Pfluger, Yuka Hirano und Eunice Beckmann für die gelungene vorweihnachtliche Überraschung an den Einrichtungen an der Amsterdamer Straße, in Porz sowie der Uniklinik.