Horn versus Schwäbe : Welcher FC-Keeper steht gegen Berlin im Tor?

Köln Nach seiner mehrwöchigen Verletzungspause hat Timo Horn am Sonntag das Torwarttraining wieder aufgenommen. Ob er am kommenden Sonntag gegen Berlin im Tor steht, ist aber fraglich. Trainer Steffen Baumgart hat seine Entscheidung schon getroffen.

Als FC-Trainer Steffen Baumgart sein Team bei der ersten Trainingseinheit des Jahres am Sonntag zum Abschlussspiel zusammenrief, blieb ein Spieler zurück. Timo Horn absolvierte eine individuelle Einheit mit Torwarttrainer Uwe Gospodarek. Neben Marvin Schwäbe hütete Jonas Urbig das Tor in der Testpartie. Dennoch: Horn befindet sich nach seiner Knieverletzung wieder im Training. Im November hatte sich der Keeper eine Bänderdehnung zugezogen. Schwäbe rückte ins Kölner Tor und machte seine Sache gut. Sehr gut. Zu gut. Denn bei der Nominierung der Startelf für die Begegnung gegen Hertha BSC (Sonntag, 15.30 Uhr, Dazn) steht Baumgart vor einer schweren Aufgabe. „Es ist klar, dass es Diskussionen geben kann, wer am Sonntag in der Kiste steht“, sagte der Kölner Coach.

Der Kampf um die Nummer eins ist damit eröffnet. Die Position, die Horn ein Jahrzehnt nahezu konkurrenzlos inne hatte, ist umkämpfter denn je. Horn bewegte sich vor seiner Verletzung auf konstant hohem Niveau, leistete sich wenige Patzer. Der gebürtige Kölner ist für die Mannschaft eine mentale Stütze, ein Leader. Schwäbe hatte schon zu Beginn der Saison seine Ansprüche angekündigt. Auf dem Papier hat der vermeintliche „Ersatz“ aber die Nase vorn. Der 26-Jährige kommt in fünf Ligaspielen auf 1,2 Gegentore, Horn in zwölf Begegnungen auf 1,75. Mit dem 2:0-Erfolg über den VfB Stuttgart im Pokal blieb Schwäbe in zwei Spielen ohne Gegentor, Horn musste in dieser Spielzeit immer hinter sich greifen. Schwäbe scheint auf der Linie deutliche Vorteile zu haben. Zudem betont Baumgart, dass der Keeper über ein außerordentlich gutes Passspiel verfügt, ein elementarer Faktor für das Baumgartsche Spielsystem.

Baumgart hat Keeper-Entscheidung schon getroffen

