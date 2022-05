Die Stimmen zum FC-Spiel : „Wer hat gesagt, dass ich den Verein verlasse?“

Köln Gemischte Gefühlswelt bei den Spielern des 1. FC Köln. Nach der 0:1-Niederlage gegen Wolfsburg überwog dann doch aber die Freude über die Conference-League-Playoffs.

Mark Uth: Ich weiß selber noch nicht so genau, wie glücklich ich bin, weil wir natürlich enttäuscht sind, dass wir das Spiel verloren haben, was vollkommen unnötig war. Wir waren ganz klar die bessere Mannschaft und haben einfach das Tor nicht gemacht. Auch ich bin einfach nicht zum Abschluss gekommen, ein Haken zu viel, was auch immer, aber ich glaube, das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir haben eine hervorragende Saison gespielt und wir können eigentlich sehr glücklich sein, dass wir es geschafft haben. Aber wir spielen noch um die Europa League nächste Woche, da wollen wir das Spiel in Stuttgart natürlich gewinnen und noch einen Platz nach vorne springen. Aber der Trainer hat auch schon gesagt, dass heute noch gefeiert wird.

Ich weiß nicht, ob es Kopfsache war. Die erste Halbzeit war sehr intensiv, sehr warm. In der Phase, in der wir das Tor bekommen haben, habe ich auch sehr pumpen müssen. Es war sehr anstrengend, aber wir haben eine super zweite Halbzeit gespielt und sind weiter nach vorne gegangen. Wir haben uns getragen und das Einzige, das gefehlt hat, war das Tor. Aber das müssen wir jetzt so akzeptieren. Ich weiß nicht, ob wir uns bei Leverkusen für das Erreichen der Conference League bedanken müssen. Wir haben das schon selber geschafft, aber dass Hoffenheim nicht gewonnen hat, ist für uns natürlich schon gut und deswegen sind wir darüber auch glücklich. Und heute Abend wird gefeiert.

Salih Özcan: Wir entfliehen der Situation nach der Niederlage nicht. Die Leistung an sich war gut, vor allem in der zweiten Halbzeit hatten wir unsere Chancen, haben sie am Ende aber nicht genutzt. Man hat im Spiel schon gemerkt, dass „Europa“ gesungen wird und das hat nach dem Spiel die Laune verbessert. An der Niederlage kann man jetzt nichts ändern. Ich glaube die Mannschaft, der Verein ist einfach stolz auf uns, auf das, was wir diese Saison abgeliefert haben und wir versuchen das nächste Woche nochmal zu krönen. Wir genießen das einfach, das letzte Mal, dass die Fans so auf den Platzt gestürmt sind. Blitzblank ist die Saison nicht gelaufen. Es war schon harte Arbeit. Man hat gesehen, dass wir als Team auftreten, dass wir unsere Abläufe haben, dass jeder für jeden kämpft. Man hat gesehen, dass wir Rückstände aufholen können, auch gegen gute Mannschaften und das zeichnet uns am Ende aus und es ist dann das Glück, dass wir am Ende dann den Europapokal angreifen.

Der Trainer hat daran einen großen Anteil. Er hat uns gezeigt, was wir für Lösungen haben. Mit seiner emotionalen Art und seinem Willen auch von draußen, den man auch als Spieler merkt, hat er da einen großen Anteil.

Anthony Modeste: Es ist schon komisch, Glückwünsche entgegen zu nehmen, weil wir verloren haben. Aber wir haben es geschafft. Letzte Saison sind wir fast abgestiegen und jetzt haben wir es nach Europa geschafft. Fußball ist schön und wir müssen das genießen. Lieber auf Händen getragen werden, als getreten. Wer hat gesagt, dass ich den Verein verlasse? Niemand. Ich habe Vertrag bis 2023 und genieße die Zeit mit meinen Kollegen.