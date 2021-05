DFB-Pokalhalbfinale 1991 : Wie der Kultspruch „Mach et, Otze!“ entstand

Köln Um im DFB-Pokalfinale 1991 für de 1. FC Köln spielen zu dürfen, sieht Frank Ordenewitz „Rot“. Doch der Plan misslingt

Die Geißböcke legen gut los. Doch schon nach neun Minuten nimmt das Spiel für eben jenen Ordenewitz einen dramatischen Verlauf. Nach einem unnötigen Foulspiel im Mittelfeld sieht er die Gelbe Karte. Es ist die zweite im laufenden Wettbewerb, der Torjäger wäre damit für das mögliche Endspiel gesperrt. Alfons Higl bringt die Kölner nach einer halben Stunde in Front, Ordenewitz erhöht nach dem Wechsel. Das Pokalfinale in Berlin nimmt immer schärfere Konturen an.

1991 gibt es noch keine Gelb-Rote Karte

Ordenewitz wirkt bedient, als er enttäuscht vom Platz schleicht. Dabei ist es nicht mehr als ein Schauspiel. Ein nicht besonders gutes. Angesprochen auf den Verdacht, die Rote Karte bewusst erhalten zu haben, sagt Ordenewitz nach dem Spiel: „Da wäre ich ja schön dumm gewesen. So bin ich in der Bundesliga gesperrt. So geht mir sicherlich einiges an Prämie verloren.“