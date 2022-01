Nach Afrika-Cup-Aus : Wie geht es weiter mit Ellyes Skhiri und dem 1. FC Köln?

Foto: dpa/Robert Michael

Köln Nach dem Viertelfinal-Aus beim Afrika-Cup steht Ellyes Skhiri vor der Rückkehr zum 1. FC Köln. Ob der Tunesier allerdings schon gegen Freiburg wieder im Kader steht, ist fraglich. Zudem gibt es weitere Gerüchte um einen Transfer des Leistungsträgers.

Der Traum vom ersten großen internationalen Titel ist für Ellyes Skhiri geplatzt. Der Mittelfeldspieler des 1. FC Köln ist mit Tunesien im Viertelfinale des Afrika-Cup gescheitert. Tunesien unterlag Burkina Faso in der Runde der letzten Acht 0:1. den einzigen Treffer erzielte Dango Ouattara in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Beim 1. FC Köln wird man über das Ausscheiden des 26-Jährigen nur bedingt enttäuscht sein. Schließlich kehrt damit eine wichtige Säule der Mannschaft wieder in den Kader zurück. Ob Skhiri aber schon eine Option für das Freiburg-Spiel am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Sky) ist, ist fraglich und hängt auch davon ab, ob der Kölner Dauerläufer eine zusätzliche Ruhephase von FC-Coach Steffen Baumgart erhält.

Das ist aber nicht das einzige Fragezeichen. Denn wie berichtet, ist Olympique Lyon an dem Mittelfeldspieler interessiert. Wie das französische Online-Portal footmercato.fr berichtet, soll Skhiri die Nachfolge von Bruno Guimarães antreten, und das am Liebsten noch in diesem Winter. Den Kölnern Verantwortlichen liegt allerdings noch ein Angebot vor. Da der Transfermarkt in Deutschland aber am Montag um 18 Uhr schließt, ist ein sofortiger Wechsel des Tunesiers aktuell ohnehin unwahrscheinlich. Dass Skhiri aber ein Transferkandidat für den FC ist, ist unbestritten. Der Tunesier hat noch Vertrag bis 2023, sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 13 Millionen Euro eingeschätz. Ein Verkauf würde dem FC eine ordentliche Summe in die klammen Kassen spülen.

Unsere Partner









zurück

weiter