1. Fußball-Bundesliga : Wieder hat es für den FC nicht zum erhofften Sieg gereicht

Für den FC war der erste Saisonsieg greifbar nahe. Am Ende hat es wieder nicht gereicht. Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Bremen Wieder einmal hat sich der 1. FC Köln ordentlich präsentiert. Aber auch in Bremen reichte es wieder nicht zum Sieg. Erneut durch einen Elfmeter mussten die Kölner eine Punkteteilung hinnehmen.

Der 1. FC Köln sammelt weiter mehr Elfmeter als Punkte. Den Geißböcken reichte auch die erste Führung dieser Saison nicht zum erhofften ersten Sieg nach 16 sieglosen Spielen. Ein von Sebastian Bournauw verursachter Handelfmeter (2.) brachte den Fußball-Bundesligisten am Freitagabend bei Werder Bremen um den greifbar nahen Dreier. Es war am siebten Spieltag bereits der fünfte Strafstoß gegen das Team von Trainer Markus Gisdol. Der FC geht deshalb mit nur drei Punkten in die 14-tägige Länderspielpause