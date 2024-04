Fußball-Bundesliga Zwei Tore in der Nachspielzeit: 1. FC Köln schlägt Bochum mit 2:1

Köln hat seit sieben Spielen nicht mehr gewonnen, Bochum seit fünf. Nach dem 3:2-Coup gegen den FC Bayern Mitte Februar gab es vier Niederlagen in Folge, zuletzt reichte eine 2:0-Führung nicht zum Sieg gegen den Ligaletzten Darmstadt (2:2). Die Situation im Tabellenkeller spitzte sich zu für den Revierclub zu – wahrscheinlich hatte auch darunter die Laune Letschs gelitten. Und so stand auch dieses Spiel nicht im Verdacht, ein fußballerisches Fünf-Gänge-Menü aus der Haute Cuisine zu servieren. Köln, um einen schnellen Spielaufbau bemüht, ließ Ideen und Kreativität vermissen. Bochum steigerte sich zwar, blieb jedoch bei den seltenen Kontern nicht entschlossen genug. Es gab viel Leerlauf, die Fehler nahmen zu. Im Mittelfeld, so schien es, hatten sich beide Mannschaften verabredet, um sich dort im Kampf zu messen. Bis Köln einen rasanten Angriff über die linke Seite vortrug. Über Kainz gelangte der Ball zu Martel an der Strafraumgrenze, doch eine Bochumer Fußspitze verhinderte die Führung (45.+1). So verpasste das Schultz-Team den, wie man so schön sagt, psychologisch wertvollen Zeitpunkt für ein Tor. Um Zentimeter.