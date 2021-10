WM-Qualifikation : Flick plant gegen Nordmazedonien wieder mit Neuer im Tor

Hamburg Die Nationalmannschaft kann am Montag vorzeitig das WM-Ticket lösen. Und selbst, wenn die Qualifikation rechnerisch noch nicht perfekt gemacht wird, gibt es kaum einen Zweifel, dass Deutschland bei der Endrunde 2022 in Katar dabei sein wird.

Hansi Flick plant im WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien in Skopje wieder mit Kapitän Manuel Neuer im Tor.

Der 35 Jahre alte Schlussmann des FC Bayern München habe das Training am Sonntag in Hamburg vollständig absolviert, sagte der Bundestrainer vor dem Flug nach Skopje. „Ich gehe davon aus, dass es funktioniert“, sagte Flick mit Blick auf Neuers Einsatz am Montag (20.45 Uhr/RTL).