Nach Unterschrift bei Haas : „Alle Augen auf ihn“: Formel 1 hofft auf Schumacher-Schub

Sakhir Die Corona-Krise hat die Zukunftssorgen der Formel 1 beschleunigt. Mick Schumachers Ankunft ist da ein willkommener Stimmungsaufheller - auch für den Motorsport in Deutschland.

Und so zeigt sich die Formel 1 vor dem vorletzten Saisonrennen in Sakhir am Sonntag (18.10 Uhr/RTL und Sky) gebührend elektrisiert von der baldigen Ankunft des Mick Schumacher. „Eines ist sicher: Alle Augen werden auf ihn gerichtet sein“, verkündete die Rennserie auf ihrer Internetseite. Für das Haas-Team ist der Ferrari-Junior ein Hauptgewinn, der nicht nur viel Aufmerksamkeit, sondern wohl auch neue Sponsoren bringt.

Auf den schmalen Schultern von Mick Schumacher ruhen riesengroße Erwartungen. Spekuliert wird, dass der Jungpilot sogar schon in einer Woche in Abu Dhabi seinen ersten Grand Prix fährt, wenn Romain Grosjean nach seinem Feuer-Unfall nicht mehr ins Haas-Cockpit zurückkehren kann.

So mancher malt sich aus, wie der Schumacher-Sohn dann nach einer Lehrzeit bei Haas so wie einst der Papa in den Ferrari klettert, die Bestmarken von Lewis Hamilton angreift und auch in Deutschland einen neuen Formel-1-Boom auslöst. Mick Schumacher zeigt sich von dem ganzen Hype vorerst unbeeindruckt. „Ich kann mit diesem Druck umgehen, das wird hoffentlich in der Formel 1 nicht anders sein“, sagte er. Den Beweis dafür kann er schon bald liefern.