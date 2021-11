Formel 1 : Dunkle Wolken über Hamilton: Strafversetzung in São Paulo

Dunkle Wolken über Hamilton: Strafversetzung in São Paulo

Wurde für die Startaufstellung in Interlagos fünf Plätze nach hinten versetzt: Lewis Hamilton. Foto: Fernando Llano/AP/dpa

São Paulo Auch das noch! Lewis Hamiltons Dienstwagen bekommt einen neuen Motor. Der Mercedes-Pilot wird in São Paulo strafversetzt - setzt aber in der Qualifikation ein starkes Zeichen.

Unter dem grauen Himmel von São Paulo sind die WM-Aussichten von Lewis Hamilton noch düsterer geworden. Der Mercedes-Pilot erlebte zum Auftakt des Grand-Prix-Wochenendes in Brasilien den nächsten Rückschlag im Duell mit Spitzenreiter Max Verstappen.

Hamilton muss nach einem regelwidrigen Motorentausch im viertletzten Saisonrennen am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) fünf Plätze weiter hinten starten - er zeigte in der Qualifikation jedoch eine starke Vorstellung. Red-Bull-Pilot Verstappen hat dennoch beste Chancen, seine 19-Punkte-Führung weiter auszubauen.

Im Auftakttraining auf dem Autódromo José Carlos Pace in Interlagos gab der wild entschlossene Hamilton dann das Tempo vor Verstappen vor. In der Qualifikation für das Sprintrennen am Samstag (20.30 Uhr/Sky) war der Brite mit seinem neuen Motor erneut nicht vom Niederländer einzufangen, der über überhitzende Reifen klagte. Dritter wurde Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.