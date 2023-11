Formel 1 Einer mehr als Vettel: Verstappen will den 54. Karrieresieg

Seit dem Wiedereinstieg der Silberpfeile zur Saison blieben diese nur zweimal ohne einen einzigen Grand-Prix-Sieg pro Saison. Das war in den Aufbaujahren 2010 und 2011. Danach folgten 116 Siege bis heute. Ob es mit dem 117. in der neuen Mercedes-Ära noch in diesem Jahr klappt, bleibt anzuzweifeln. Teamchef Toto Wolff sagte bei einem der Tiefpunkte in diesem Jahr schon: „Dieses Auto verdient keinen Sieg.“ Mehr als der Kampf um den zweiten Platz in der Teamwertung ist nicht drin - Ferrari liegt aber nur vier Punkte zurück.