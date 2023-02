Formel 1 : Fans dürfen Red-Bull-Lackierung für die US-Rennen entwerfen

Christian Horner, Teamchef von Red Bull Racing. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

New York City Red Bull lässt die Fans über die Lackierungen für die drei Formel-1-Rennen in diesem Jahr in den USA nicht nur entscheiden. Die Fans werden sogar zu den Farbdesignern.

In einem Wettbewerb dürfen sie ihre Vorschläge einreichen, eine Jury wird dann die Auswahl für die Rennen in Miami im Mai, in Austin im Oktober und im November für die Rückkehr der Motorsport-Königsklasse in Las Vegas treffen. „Das ist eure Chance“, sagte Teamchef Christian Horner bei der Vorstellung des neuen Wagens RB19 für die kommende Saison in der US-Metropole New York.

