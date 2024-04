Motorsport Formel 1 2025: Auftakt in Australien, wieder 24 Grand Prix

Weil dieser im März sein wird, wurden die beiden Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien - wo in diesem Jahr an den ersten den Rennwochenenden gefahren worden war - verschoben. Beide sind nun im April angesetzt. Der boomende US-Markt ist weiterhin mit den Rennen in Miami, Austin und Las Vegas dabei. Das Finale der kommenden Saison wird am 7. Dezember in Abu Dhabi steigen.