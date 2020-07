Rennstrecke in der Eifel : Die Formel 1 kehrt auf den Nürburgring zurück

Nürburg Die Überraschung ist perfekt: Die Formel 1 fährt in diesem Jahr wieder auf dem Nürburgring. Der Geschäftsführer bestätigte zudem den Renntermin für den Großen Preis der Eifel.

Es ist perfekt: Die Formel 1 wird wieder auf dem Nürburgring fahren. „Wir können vermelden, dass die Formel 1 an den Nürburgring zurückkehrt“, bestätigte Mirko Markfort, Geschäftsführer der Nürburgring GmbH. Termin ist der 9. bis 11. Oktober. Markfort: „Das Rennen wird unter dem Titel Großer Preis der Eifel laufen.“ Das ist eine Premiere. In der Vergangenheit wurde an der Nürburg um den Großen Preis von Deutschland, Europa oder Luxemburg gefahren. Man hat sich von den Österreichern inspirieren lassen, wo vor kurzem um den Großen Preis der Steiermark gefahren wurde. „Wir fanden es ganz charmant“, so Markfort, „die Region hervorzuheben, wo das Rennen stattfindet.“