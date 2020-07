Rennstrecke in der Eifel : Medien: Formel-1-Rückkehr auf den Nürburgring besiegelt

Nürburg Am Donnerstag hatte ein Sprecher des Nürburgrings Gespräche über ein Gastspiel der Formel 1 bestätigt. Nun scheint die Rückkehr besiegelt. Auch ein Termin für den Großen Preis der Eifel gibt es Berichten zufolge schon.

Neben dem Nürburgring rücken den Berichten zufolge auch Rennen im portugiesischen Portimao am 25. Oktober und in Imola in Italien am 1. November in den Notkalender der Formel 1. Damit wären 13 Grand Prix für dieses Jahr fest terminiert. Beendet werden soll die Saison voraussichtlich mit Gastspielen in Bahrain und Abu Dhabi. Offen ist noch, ob die eigentlich für den Herbst angesetzten Rennen in den USA, Mexiko und Brasilien stattfinden können.