Motorsport : Formel-1-Pilot Stroll brach sich bei Radunfall auch Zeh

Sakhir Lance Stroll verpasste wegen eines Radunfalls die Formel-1-Tests. Häppchenweise werden seine Verletzungen bekannt. Sebastian Vettels früherer Teamkollege fährt dennoch - und schlägt sich bestens.

„Ich konnte meine Hände nicht bewegen, ich konnte nicht laufen, ich habe mir meinen Zeh gebrochen“, erzählte der Kanadier nach der Qualifikation zum Auftakt-Grand-Prix. Das erste Rennen des Jahres in Bahrain habe nach seinem Unfall noch „weit weg“ erschienen, „das Licht am Ende des Tunnels war damals ganz weit weg.“

Stroll verpasste nach seinem Radunfall in der Saisonvorbereitung die Testfahrten in Bahrain. Er brach sich das rechte Handgelenk bei dem Sturz und verstauchte sich das linke, berichtete der 24-Jährige vor dem Grand-Prix-Wochenende. „Es war ziemlich verrückt“, sagte er nach seinem starken achten Platz in der Qualifikation am Samstag. „Es sind heute genau zwei Wochen seit meinem Radunfall vergangen, zwölf Tage seit der Operation, vor zehn Tagen wurde ich erst aus dem Krankenhaus entlassen.“