Medien Formel-1-Rückkehr von RTL mit altem Quartett

Der Kölner Sender hatte sich mit dem Pay-TV-Sender Sky geeinigt, dass er in diesem Jahr sieben Grand Prix im Free-TV live überträgt. Außer vom Auftaktrennen in Sakhir/Bahrain (2. März) berichtet RTL noch von den Rennwochenenden in Budapest (21. Juli), Spa-Francorchamps (28. Juli), Zandvoort (25. August), Monza (1. September), Baku (15. September) und Las Vegas (24. November).