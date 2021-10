Vierfacher Weltmeister : Sebastian Vettel will nicht Formel-1-Reporter werden

Macht sich bereits Gedanken über seine Zeit nach der Formel 1: Sebastian Vettel. Foto: Florion Goga/Pool Reuters/AP/dpa

Berlin Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel macht sich Gedanken, was für ihn nach der Formel 1 kommt undzieht mehrere Optionen in Betracht. Den einfachsten Weg will er dabei allerdings nicht einschlagen.

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel macht sich Gedanken um seine Zukunft nach der Karriere in der Formel 1.

„Ich bin nicht sicher, ob Politik das Richtige für mich wäre. Schauen Sie auf mein Alter, ich werde keine zehn Jahre mehr fahren. Ich denke natürlich darüber nach, was nach der Formel 1 kommt“, sagte der vierfache Weltmeister im Interview der „Neuen Osnabrücker Zeitung“.

„Der einfachste Weg wäre, Reporter bei einem Fernsehsender zu werden und sich für die nächsten Jahre wieder an demselben Platz zu finden wie bisher. Da sehe ich mich nicht“, sagte Vettel, der in dieser Saison für Aston Martin fährt. Aber er liebe den Sport und werde ihm nicht komplett den Rücken zudrehen.

Vettel gilt unter den Formel 1-Piloten als Vorreiter beim Thema Klimaschutz. „Die Formel 1 ist nicht grün, keine Frage. Wir leben aber in einer Zeit, in der wir Techniken und Möglichkeiten haben, die Formel 1 grüner zu machen, ohne dabei das Spektakel oder die Leidenschaft zu verlieren“, sagte er.

„Es wird gerade über einiges gesprochen, das die Zukunft der Formel 1 verändern könnte. Das wäre wichtig. Sonst bin ich nicht sehr optimistisch. Wenn sich nichts ändert, könnte es sein, dass die Formel 1 verschwindet“, sagte der 34 Jahre alte Heppenheimer.

