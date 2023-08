Red Bull Formula Nürburgring Motorsport-Legenden kommen am 9. September in die Eifel

In den vergangenen Jahrzehnten war die Grand-Prix-Variante des Nürburgrings immer wieder Gastgeber von Formel-1-Rennen, zuletzt 2020 als Ausweichort in der Corona-Pandemie. Die Nordschleife mit 73 anspruchsvollen Kurven, rasanten Anstiegen und Gefällen hingegen befährt die Königsklasse seit 1976 nicht mehr. Nach Niki Laudas Feuerunfall im selben Jahr war die Sicherheit für die Formel 1 nicht mehr zu gewährleisten. So wechselte der Deutschland Grand Prix ab 1977 zum Hockenheimring.