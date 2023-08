Formel 1 Hamilton verlängert bei Mercedes - Russell bleibt auch

„George ist eine der führenden Persönlichkeiten seiner Generation. Er hat das Vertrauen zurückgezahlt, das wir in ihn gesetzt haben, als wir ihn 2022 zum Einsatzfahrer befördert haben“, erklärte Wolff. „Seine erste Pole Position in Ungarn und sein erster Grand-Prix-Sieg in São Paulo zählten zu den herausragenden Momenten der vergangenen Saison. Als Fahrer kombiniert er rasanten Speed mit der Zähigkeit eines echten Kämpfers.“