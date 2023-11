Motorsport Hamilton wünscht sich Formel-1-Rennen in Afrika

In der kommenden Saison bestreitet die Motorsport-Königsklasse 24 Grand Prix - so viele wie nie. Über die Jahre hat die Formel 1 immer weiter expandiert. Sie fährt in Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien und Australien. Nur eben nicht in Afrika, was Hamilton so sehr am Herzen liegt. Der Engländer ist der einzige schwarze Formel-1-Fahrer, sein Vater Anthony stammt von der Karibikinsel Grenada.