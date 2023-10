Besuch in der Eifel Vettel erkundet mit Schulklasse den Wald am Nürburgring

Zuletzt eröffnete Vettel in Suzuka Insektenhotels, um das Bewusstsein für Artenvielfalt zu schärfen. „Es ist einfach ein Wunder, dass alles in der Natur ineinandergreift und so perfekt aufeinander abgestimmt ist. Wenn man eine Parallele ziehen würde zum Rennsport, müsste man sagen, dass es dieses perfekte Setup wirklich gibt“, sagt Vettel. „Wir als Menschheit agieren aber hier und da nicht so hilfreich. Wir selber können so viel Gutes bewirken, im Großen und im Kleinen.“