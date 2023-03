Formel-1-Comeback : Hülkenbergs Ehefrau Egle in Bahrain vor Ort

Hülkenbergs Ehefrau Egle in Bahrain vor Ort

Nico Hülkenberg aus Deutschland vom Team Haas in der Box. Foto: Hasan Bratic/dpa

Sakhir Nico Hülkenberg ist zurück in der Formel 1 - als Stammfahrer. Für den Routinier musste bei Haas Mick Schumacher weichen. Beim Comeback erhält er moralische Unterstützung.

Nico Hülkenberg (35) erhält bei seinem Formel-1-Comeback moralische Unterstützung an der Rennstrecke von seiner Frau Egle.

Sie werde beim Auftaktrennen in Bahrain vor Ort sein, sagte Hülkenberg der Deutschen Presse-Agentur vor seinem ersten Grand Prix für das US-Team Haas. Ihre Tochter bleibe aber zu Hause. „Noemis erstes Rennen wird wahrscheinlich in Monaco sein - also wird sie bei ihrem Heim-Grand-Prix sein.“ Die Familie lebt im Fürstentum. Hülkenberg ist seit 2021 verheiratet, Tochter Noemi Sky wurde im September desselben Jahres geboren.