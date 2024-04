Formel 1 Leiden des Rekordweltmeisters: Krise um Superstar Hamilton

Davon ist der Mercedes-Superstar momentan weit entfernt. Bei der Abstimmung für den Wagen fürs Rennen in China verzockte sich Hamilton komplett, nachdem er im Sprint als Zweiter überrascht hatte. „Ich habe den Preis dafür bezahlt“, sagte Hamilton kleinmütig. In der Qualifikation am Samstag war ihm zudem ein schwerer Patzer unterlaufen, Startrang 18 war die Folge. Per Funk entschuldigte er sich.