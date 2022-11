Formel 1 : Marko: Red Bull wird nicht aus Formel 1 verschwinden

Berlin Nach dem Wechsel an der Spitze des Getränkekonzerns Red Bull macht sich Motorsportchef Helmut Marko keine Sorgen um die Zukunft des gleichnamigen Formel-1-Teams mit dem zweimaligen Weltmeister Max Verstappen.

Größtes Plus: Viele kluge Köpfe

Wie die Zusammenarbeit zwischen dem Formel-1-Rennstall und Mintzlaff aussehen wird, ist laut Marko noch offen. „Unser größtes Plus war immer, dass wir viele kluge Köpfe haben, die nicht erst ein Meeting mit dem Aufsichtsrat brauchen, bevor etwas in die Wege geleitet wird“, meinte der 79-Jährige. „Wie das in Zukunft aussieht, werden wir sehen. Wie wir uns dafür aufteilen und welche Rolle Herr Mintzlaff dabei spielt, werden wir in den kommenden Wochen besprechen.“ Mit Mintzlaff habe er sich bislang nur auf eine Tasse Kaffee getroffen.