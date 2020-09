Motorsport-Königsklasse : Medien: Mick Schumacher vor Formel-1-Training

Mugello Ferrari-Junior Mick Schumacher kann nach Informationen von RTL/ntv beim bevorstehenden Formel-1-Wochenende in Mugello auf einen Start im ersten Training der Königsklasse hoffen.

Über ein bevorstehendes Formel-1-Debüt von Mick Schumacher wird schon länger spekuliert. Beim Scuderia-Heimspiel am vergangenen Wochenende in Monza lieferte das Talent in der Formel 2 einen Beweis für seine Fähigkeiten. Vor den Augen von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto feierte der Prema-Pilot am Samstag seinen ersten Saisonsieg und landete dank einer nachträglichen Disqualifikation des ursprünglichen Renngewinners einen Tag später als Dritter erneut auf dem Podest.