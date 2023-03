Reform Mehr Spektakel: Wie sich die Formel 1 modernisieren will

Gleichzeitig sei die Rückkehr nach Südafrika ein großes Ziel für die nahe Zukunft, zudem gebe es vor allem großes Interesse aus Ostasien. „Weitaus mehr als in den USA“, sagte Domenicali. In Amerika wird es erstmals drei WM-Läufe in einer Saison geben. Und während die Formel 1 angetrieben vom Netflix-Erfolg „Drive to Survive“ dort und gerade in Asien boomt, sieht es in Deutschland anders aus. Weder der Hockenheimring noch der Nürburgring gehörten zuletzt zum Rennkalender, wenig spricht dafür, dass sich das schnell ändert. In Nico Hülkenberg gibt es nur noch einen deutschen Fahrer.