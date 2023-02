Formel 1 : Mick Schumacher auch Ersatzfahrer für Team McLaren

Woking Mick Schumacher könnte in der kommenden Formel-1-Saison auch für den Traditions-Rennstall McLaren ins Cockpit steigen. Wie das Team aus England verkündete, darf McLaren auf Schumacher als Ersatzfahrer zurückgreifen.

Der 23-Jährige ist nach seinem Aus beim US-Team Haas Ende vergangenen Jahres in erster Linie Reservepilot bei den Silberpfeilen. „Willkommen in der Familie, Mick“, twitterte McLaren gut einen Monat vor dem Saisonstart am 5. März in Bahrain. McLaren wird von Mercedes mit Motoren beliefert.