Formel 1 „Papa ist kein Lügner“: Verstappen und die Red-Bull-Affäre

„Es wäre wichtig, dass wir endlich mal über unser tolles Auto sprechen, das erwähnt kaum mal jemand“, sagte Verstappen fast flehend bei seiner Medien-Audienz vor dem Grand Prix in Dschidda am Samstag (18.00 Uhr/Sky). Für Verstappen ist der anhaltende Wirbel ein lästiges Ärgernis auf dem Weg zum vierten Titel in Serie. Seine erdrückende Dominanz der vergangenen Saison, als er 19 der 22 Rennen gewann, setzte sich auch beim Saisonauftakt in Bahrain fort. Um mehr als 22 Sekunden distanzierte er in Sakhir seinen Teamkollegen Sergio Pérez, das sind Welten in der Formel 1. Schon jetzt muss die Rennserie einen weiteren Titel-Langweiler einplanen.