Formel 1 Sainz wird bei Raubüberfall Luxusuhr gestohlen

Bei dem Chronometer handelt es sich nach italienischen Medienberichten um ein Exemplar der Luxusmarke Richard Mille im Wert von etwa 300.000 Euro. Sainz wurde sie gestohlen, als er am Sonntagabend in der Innenstadt von Mailand gerade sein Hotel verließ. Nach Angaben der Polizei verwickelten ihn die Männer in ein Gespräch. Einem von ihnen gelang es, Sainz die Uhr abzunehmen. Der Formel-1-Fahrer konnte einen der Verdächtigen kurze Zeit später selbst stellen. Die anderen beiden wurden mit Hilfe von Passanten festgenommen.