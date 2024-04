Formel 1 Schweigen und Trauern: Tödlicher Senna-Unfall vor 30 Jahren

„Das wirkte irgendwie surreal, unvorstellbar“, erinnerte sich Ex-Rennfahrer Ralf Schumacher in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur an den Unfalltag Sennas. Als dieser verunglückte, fuhr Ralf Schumachers Bruder Michael bereits seit knapp drei Jahren in der Formel 1. Der Unfall hatte den späteren Rekordweltmeister damals sogar an der Fortsetzung seiner Karriere zweifeln lassen. Ralf Schumacher fuhr von 1997 an in der Formel 1. „Für die, wie mich, die danach in die Formel 1 eingestiegen sind, bedeuteten die nachfolgenden Verbesserungen dann ein großes Glück“, betonte der mittlerweile 48-Jährige.