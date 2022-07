Formel 1 : Schwerer Unfall bei Rennen in Silverstone

Schwerer Unfall bei Rennen in Silverstone

Hat den schweren Unfall in Silverstone wohl ohne schwere Verletzungen überstanden: Guanyu Zhou vom Team Alfa Romeo. Foto: David Davies/PA Wire/dpa

Silverstone Wie durch ein Wunder hat Formel-1-Pilot Guanyu Zhou einen Horror-Unfall beim Grand Prix in Silverstone wohl ohne schwere Verletzungen überstanden.

Der Chinese überschlug sich am Sonntag kurz nach dem Start nach einer Kollision mit Mercedes-Pilot George Russell in seinem Alfa Romeo und krachte über die Reifenstapel hinweg in den Fangzaun. Das Rennen wurde sofort unterbrochen. Nach bangen Minuten teilte Zhous Team mit, der 23-Jährige sei wohlauf. „Er spricht und scheint keine äußeren Verletzungen zu haben“, sagte Alfa-Teammanager Beat Zehnder dem TV-Sender Sky.