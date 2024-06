Formel 1 Schweres letztes Mercedes-Jahr: Wird Hamilton benachteiligt?

Diese zeigen ihn jubelnd nach seinem ersten Rennsieg in Montreal. Erst 22 Jahre alt war der Brite da, landete im McLaren schon im sechsten Grand Prix ganz vorn. Nun geht es zurück nach Kanada, an einen für Hamilton besonderen Ort. Doch in seiner letzten Saison für Mercedes könnten die Vorzeichen für den einstigen Dominator kaum schlechter sein.