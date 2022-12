Formel 1 : Spekulationen um künftigen Teamchef von Ferrari

Bologna Nach dem angekündigten Abschied von Mattia Binotto als Ferrari-Teamchef zum Jahresende hat Scuderia-Fahrer Charles Leclerc die Qualitäten von Frederic Vasseur gelobt.

„Ich habe schon in den Junioren-Klassen mit Fred zusammengearbeitet. Er hat an mich geglaubt, und wir hatten immer eine gute Beziehung. Aber abgesehen davon sollte das keinen Einfluss auf andere Entscheidungen haben“, sagte Formel-1-Fahrer Leclerc bei der Gala des Motorsport-Weltverbandes Fia am Freitag in Bologna.