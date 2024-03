Formel 1 Verstappen als Mercedes-Wunschlösung: Entscheidung im Sommer

Mercedes hat auch im dritten Jahr seit der Aerodynamik-Revolution den Anschluss an die Spitze verpasst. Zuletzt in Melbourne fielen sogar beide Fahrer aus, es war das erste Mal seit dem Rennen in Österreich 2018. Das Team müsse aber das Leistungsproblem lösen, mahnte Wolff an, ein neuer großartiger Fahrer könne kein „Allheilmittel“ sein.