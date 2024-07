Formel 1 Verstappen gegen Norris: Das Ende einer Freundschaft?

Aber welche Folgen hat das? Die Freundschaft von Verstappen und Norris ist bestens dokumentiert. Nach den Rennen fliegen sie oft gemeinsam in Verstappens Privatjet in ihre Wahlheimat Monaco, dort treffen sie sich auch schon mal in der Freizeit. Norris werde nach dem Vorfall jedenfalls keinen Schritt auf den dreimaligen Champion zugehen. „Wird die Freundschaft zwischen Max und mir zu Ende gehen? Das weiß ich nicht, das wird auf ihn ankommen“, sagte Norris am Mikrofon von Sky Italien und ergänzte zu einer möglichen Aussprache: „Es liegt nicht an mir, das zu sagen, das muss er sagen.“