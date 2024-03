Formel 1 Verstappen rast auf Pole in Bahrain - Hülkenberg Zehnter

Unbeeindruckt von den Schlagzeilen um seinen Teamchef hat sich Max Verstappen die Pole Position für den Rennauftakt in seine vierte Formel-1-Titelmission gesichert. Der 26 Jahre alte Niederländer raste in Sakhir in der Qualifikation zum Großen Preis von Bahrain auf den ersten Platz und kommentierte es via Funk mit einem herzhaften Lachen.