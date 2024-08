Formel 1 Verstappens Schadensbegrenzung: Norris erteilt Dünen-Lektion

Der Ärger von Max Verstappen über die Lektion in den Dünen durch WM-Widersacher Lando Norris hielt sich beim Formel-1-Weltmeister in Grenzen. Der Red-Bull-Star musste bei seinem Heimspiel in den Niederlanden den eindrucksvollen zweiten Karriere-Triumph des englischen McLaren-Piloten neidlos anerkennen. Mit knapp 23 Sekunden Rückstand auf Norris verpasste Verstappen in seinem 200. Grand Prix abgeschlagen als Zweiter seine vierte Oranje-Party.