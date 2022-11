Formel 1 : Vettel bei Abu-Dhabi-Auftakt Sechster - Hamilton vorn

Fuhr beim ersten Training in Abu Dhabi die sechstschnellste Zeit: Sebastian Vettel. Foto: Hasan Bratic/dpa

Abu Dhabi Sebastian Vettel hat einen verheißungsvollen Auftakt in sein letztes Grand-Prix-Wochenende der Formel 1 hingelegt.

Der Aston-Martin-Pilot, der am Sonntag sein letztes Karriererennen absolviert, verbesserte sich in Abu Dhabi im ersten Training zum Saisonfinale am Ende bis auf Position sechs.