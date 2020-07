Ferrari-Pilot : Vettel bestätigt: „Lose Gespräche“ mit möglichem neuen Team

Budapest Es bleibt spannend. Lose Gespräche bestätigt Sebastian Vettel immerhin schon mal. Der Rest bleibt ein Rätsel. Der, der für ihn gegebenenfalls Platz machen müsste bei Aston Martin, klingt nur bedingt kämpferisch.

Seine guten Erinnerungen an die Autos von James Bond verwunderten Sebastian Vettel selbst ein bisschen. „Ich sollte mich vielleicht eher an die Bond-Girls erinnern“, sagte Vettel mit einem Schmunzeln vor dem Großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring.

Von den rasanten Spekulationen um seine Zukunft bei dem künftigen Werksteam Aston Martin will sich Vettel nicht treiben lassen. „Gerüchte sind Gerüchte“, betonte der 33 Jahre alten Deutsche. „Nur ein paar Tage nach Österreich hat sich nicht viel geändert. Fakt ist, dass es keine Neuigkeiten gibt.“ Immerhin bestätigte er „lose Gespräche“ mit den Verantwortlichen des künftigen Aston-Martin-Teams, das in dieser Formel-1-Saison als Racing Point startet. Ausgang offen.

Experten und Kollegen zerbrechen sich dafür aber schon mal den Kopf, wie siegfähig Vettel in einem Aston Martin wäre und was auf ihn zukäme. Zumal Sergio Perez mit seinen Aussagen zu einem möglichen vorzeitigen Abgang bei Racing Point nicht unbedingt entschleunigend wirkte. „Soweit ich weiß, habe ich einen Vertrag“, betonte Perez zwar mehrfach. „Wir sehen, was in den kommenden Wochen passiert“, sagte der 30 Jahre alte Mexikaner aber auch. Respektvoll sprach er noch über Vettel: „Er hat viel erreicht in dem Sport. Er ist natürlich ein guter Name für ein Team.“