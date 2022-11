Formel 1 : Wüsten-Glanzlicht bis „Multi 21“: Marken in Vettels Karriere

Abu Dhabi Die große Formel-1-Karriere von Sebastian Vettel endet. Seine fast 300 Rennen beinhalten Aufreger, Dramen und Glücksmomente.

Sebastian Vettel tritt ab. Der Heppenheimer feierte am 17. Juni 2007 beim Großen Preis der USA sein Debüt in der Formel 1. Seinen letzten Grand Prix bestreitet der 35-Jährige am Sonntag in Abu Dhabi. Dazwischen liegen 53 Siege, 57 Pole Positionen und vier Weltmeister-Titel. Formel-1-Schlaglichter einer großen Karriere.