Tennis in Paris : French-Open-Aus: Kein Halbfinal-Debüt für Laura Siegemund

Tennis in Paris

Laura Siegemund ist bei den French Open an Petra Kvitova gescheitert. Foto: Christophe Ena/AP/dpa

Paris Die French Open in Paris gehen ohne deutsche Tennisprofis im Einzel in ihre finalen Tage. Laura Siegemund scheitert im Viertelfinale. Die Hoffungen ruhen jetzt auf den Titelverteidigern im Doppel.

Die 32-Jährige aus Metzingen musste sich bei den French Open in Paris der an Nummer sieben gesetzten Petra Kvitova aus Tschechien mit 3:6, 3:6 geschlagen geben. Damit sind im Einzel-Wettbewerb des Sandplatz-Turniers in der französischen Hauptstadt keine deutschen Profis mehr vertreten.