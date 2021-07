„Tri Battle Royale“ : Frodeno stürmt im Dauerregen zur Triathlon-Weltbestzeit

Burgberg im Allgäu Was für eine Leistung! Triathlon-Ass Jan Frodeno unterbietet beim „Tri Battle Royale“ im Allgäu seine Weltbestzeit um fast eine Viertelstunde.

Nach einigen Minuten rappelte er sich unter dem tosenden Beifall in Burgberg wieder auf. Mit einer grandiosen Leistung pulverisierte der Triathlon-Superstar seine eigene Weltbestzeit über 3,8 Kilometer Schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,2 Kilometer Laufen und verschob die Grenzen in seiner Sportart neu.

Frodeno absolvierte die Distanz am Sonntag im Allgäu trotz einer Schrecksekunde mit einem Sturz auf der Laufstrecke in 7:27:53 Stunden. Im Duell mit Lionel Sanders blieb er als erster Mensch über diese Distanz unter siebeneinhalb Stunden und unterbot seine bisherige Weltbestzeit vor fünf Jahren und einem Tag in Roth um mehr als sieben Minuten (7:35:39). „Es war großartig, so etwas zu machen“, sagte der dreimalige Ironman-Weltmeister, der auch den Streckenrekord beim Klassiker auf Hawaii hält. „Ich habe beim Laufen versucht, so schnell wie möglich zu rennen.“