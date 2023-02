Fußball und Politik : Früherer Bundesliga-Manager Rettig warnt vor „Sackgasse“

Augsburg Der ehemalige Bundesliga-Manager Andreas Rettig beobachtet bei sich seit langem ein verändertes Fußball-Interesse und warnt. Er sieht einen „Wettstreit demokratischer gegen autokratische Systeme“.

„Wenn wir nicht gegensteuern, wird er in einer Sackgasse landen. Aber es muss doch jedem nach der WM in Katar bewusst werden, dass es hier schon lange nicht mehr um den Sport geht. Es geht um Missbrauch des Sports für politische Zwecke“, sagte Rettig in einem Interview von „Münchner Merkur/tz“.