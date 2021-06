ATP-Turnier : Frühes Aus in Halle: Federer auf Formsuche vor Wimbledon

Frühes Aus in Halle: Federer auf Formsuche vor Wimbledon

Halle/Westfalen Der König von Halle ist schon raus! Bevor es beim Rasen-Turnier richtig ernst wird, muss sich Roger Federer bereits verabschieden. Der Rekordchampion hinterlässt vor Wimbledon noch viele Fragezeichen.

Rund eineinhalb Wochen vor dem Beginn des Rasen-Klassikers in Wimbledon sucht Tennis-Superstar Roger Federer noch nach seiner Form.

Der 39 Jahre alte Schweizer verlor beim Turnier im westfälischen Halle im Achtelfinale überraschend gegen den Kanadier Félix Auger-Aliassime mit 6:4, 3:6, 2:6 und verpasste damit das Viertelfinale. Für den Rekordchampion in Halle bedeutete das frühe Aus eine große Enttäuschung und einen herben Rückschlag auf dem Weg nach Wimbledon, wo er in diesem Jahr unbedingt noch einmal um den Titel mitspielen will.