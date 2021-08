Sommerspiele in Tokio : Fünfkampf-Trainerin Raisner von Olympia ausgeschlossen

Sommerspiele in Tokio

Tokio Nach dem Olympia-Drama um die Moderne Fünfkämpferin Annika Schleu wird Bundestrainerin Kim Raisner von den Olympischen Spielen in Tokio ausgeschlossen. Die einen fordern Reformen - andere geben den Sportlerinnen die Schuld.

Durch ihre lautstarken Aufforderungen, das Pferd mit Schlägen ruhig zu stellen, war Raisner stark in die Kritik geraten. Zudem habe die Trainerin das Schleu zugeloste Pferd, das im Parcours verweigerte, anscheinend mit der Faust geschlagen, begründete der Dachverband für Modernen Fünfkampf (UIPM) den Beschluss. „Ihr Verhalten wurde als Verstoß gegen die UIPM-Wettkampfregeln gewertet“, teilte der Verband mit.

Zuvor hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann bei einer Pressekonferenz bereits verkündet, dass Raisner beim Männer-Wettbewerb am Samstag „weder am Parcours noch am Abreiteplatz eine Funktion“ habe. Die Entscheidung sei einvernehmlich nach einer Besprechung mit Schleu, Raisner und Susanne Wiedemann, Sportdirektorin des Deutschen Verbands für Modernen Fünfkampf (DVMF), getroffen worden. Dies sei die „beste Lösung“, um keine „weiteren Fragezeichen“ rund um die Trainerin aufkommen zu lassen.