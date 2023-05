2. Liga 1. FC Magdeburg erreicht Klassenverbleib: 2:2 gegen Nürnberg

Der Aufsteiger machte am Freitagabend durch ein 2:2 (1:0)-Unentschieden gegen den 1. FC Nürnberg den Klassenverbleib perfekt, um den die Gäste weiter bangen müssen. Jannes Horn hatte die Gastgeber durch ein Eigentor nach 34 Minuten in Führung gebracht. Der frühere Magdeburger Felix Lohkemper (54.) markierte per Kopf den Ausgleich. Jason Ceka (67.) gelang der von den 26 305 Zuschauern umjubelte erneute Führungstreffer, ehe erneut Lohkemper (81.) nach VAR-Entscheid den nicht unverdienten Ausgleich markierte. Im Parallelspiel siegte Rostock 2:1 beim SV Sandhausen.