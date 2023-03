Neuer Investor : 100 Millionen Euro für Hertha - Big-City-Label „beerdigt“

Start in eine neue Zusammenarbeit: Hertha-Präsident Kay Bernstein (l), 777-Partners-CEO Josh Wander (M) und Hertha-Geschäftsführer Thomas E. Herrich. Foto: Andreas Gora/dpa

Berlin- Hertha BSC kann mit Finanzmitteln in Höhe von 100 Millionen Euro von seinem neuen Investor 777 Partners rechnen.

777 Partner löst Lars Windhorst als Hauptaktionär an der Hertha BSC KGaA ab. Windhorst hatte seit 2019 insgesamt rund 375 Millionen Euro in den Verein investiert, schied nun aber im Unfrieden als Partner aus. Über die für die Ablöse notwendigen Zahlungen an Windhorst machte Wander wegen Vertragsklauseln keine Angaben.